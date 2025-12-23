На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный новосибирец заблокировал вход в подъезд и угрожал соседям ножом

В Новосибирске мужчина угрожал соседям ножом, не давая им зайти в подъезд
Shutterstock

В Новосибирске задержали мужчину, угрожавшего ножом супружеской паре. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Инцидент произошел у дома на улице Расковой в Ленинском районе. 45-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стоял у подъезда и набросился с угрозами на супружескую пару, вышедшую из дома.

Муж и жена убежали от нападавшего, однако, когда они возвращались домой, у входной двери их поджидал тот же мужчина. Он вновь принялся размахивать лезвием и оскорблять соседей. Те обратились за помощью к правоохранителям.

Через несколько минут на место прибыли росгвардейцы. Они потребовали, чтобы злоумышленник бросил нож на землю и сел в служебный автомобиль, но мужчина отказался. Тогда его силой обезоружили и скрутили. Дебошира передали сотрудникам МВД.

Ранее россиянин ворвался к соседям с ножом и топором из-за обиды, что его не позвали ужинать.

