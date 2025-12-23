Машина сбила десятилетнего школьника, перебегавшего дорогу в Кузбассе, и попала на видео

В Кузбассе десятилетний школьник решил перебежать дорогу и оказался сбит машиной. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 23 декабря на проспекте Кирова в городе Ленинске-Кузнецком. Предварительно, 51-летний водитель «Рено Сандеро» поворачивал направо и наехал на мальчика, который в этот момент перебегал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора — этот момент попал на видео.

В результате случившегося ребенок получил травмы — сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место аварии. По факту произошедшего проводится проверка, прочие детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

