Машина сбила десятилетнего школьника, перебегавшего дорогу в Кузбассе, и попала на видео

В Кузбассе машина сбила школьника, перебегавшего дорогу
true
true
true

В Кузбассе десятилетний школьник решил перебежать дорогу и оказался сбит машиной. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 23 декабря на проспекте Кирова в городе Ленинске-Кузнецком. Предварительно, 51-летний водитель «Рено Сандеро» поворачивал направо и наехал на мальчика, который в этот момент перебегал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора — этот момент попал на видео.

В результате случившегося ребенок получил травмы — сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место аварии. По факту произошедшего проводится проверка, прочие детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Удмуртии в ДТП попал школьный мироавтобус с детьми.

