Юрист оценил постановление Верховного суда об экстремизме и критике чиновников

Адвокат Жорин: разъяснения ВС РФ о критике чиновников помогут обжаловать дела об экстремизме
Shutterstock

Верховный суд разъяснил, что критика в адрес политических или религиозных деятелей не является экстремизмом. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что постановление высшей судебной инстанции позволит некоторым россиянам, осужденным по экстремистской статье за критику властей, обжаловать дела и смягчить наказание. Но массовым это не станет.

«Чего-то кардинально нового не произошло. Есть Постановление Пленума Верховного суда 2005 года, законы, подзаконные акты, которые ранее разъясняли, что политики — определенная категория граждан, которые выбирают публичную деятельность, должны быть более терпимыми к критике, к несогласию со своими действиями, поведением или какими-то программами, призывами. Это не только политики, еще публичные профессии. В данном случае Верховный суд совершенно справедливо напомнил об этом, может быть, конкретизировал те или иные аспекты. Это очень правильно и, возможно, не повально, а в некоторых случаях это станет основанием для пересмотра или обжалования вступившего в силу решения или приговора суда. Однозначно, это не будет какая-то массовая история», — заявил он.

Как заметил в разговоре с «Газетой.Ru» член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов, пока рано делать выводы о том, поможет ли постановление Верховного суда в пересмотре дел.

«Сразу сказать, что это решение приведет к позитивным или негативным последствиям, я не могу. Надо смотреть, как будет работать практика и правоприменение, потому что у нас есть совершенно прекрасные нормы и в уголовном праве, и в процессе, но практика крайне негативная. Например, самообороны. У нас обратной силы закон не имеет. Опять же, что такое критика политиков? Помните историю, когда женщина использовала в отношении чиновника федерального уровня фразу по поводу ведьмы? Ее судили за призывы к экстремизму, это критика? Или это призывы? Опять же, а как будут оценивать? Верховный суд определил, что возможна критика – какая? Говорить, что чиновник не прав, ну, наверное. А если определенные оценки давать, которые могут повлечь конкретные действия, силовые, в том числе, ну, наверное, здесь будет другая история. Идея правильная, вопрос — как она будет реализована», — подчеркнул правозащитник.

В октябре 2025 года сообщалось, что согласно информации Судебного департамента Верховного суда, в первом полугодии осудили 500 человек по экстремистским и террористическим статьям. Отмечается, что это на 35% больше, чем за первое полугодие 2024 года.

23 декабря высшая судебная инстанция признала, что критика чиновников, политических или религиозных организаций не является экстремизмом, если она связана с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом.

Ранее в КПРФ оценили решение Верховного суда по антисоветизму.

