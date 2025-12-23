На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ заявили о выходе из Северска

Генштаб ВСУ: украинские войска вышли из Северска
true
true
true
close
Sofia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из Северска, сообщил Генеральный штаб украинских войск в Telegram-канале.

«С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России расширяют буферную зону у освобожденного от украинских военных Северска. Как отметил глава ДНР, из города продолжается эвакуация мирного населения.

11 декабря Минобороны России показало кадры из освобожденного Северска. На видео можно увидеть, как военные 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск после зачистки населенного пункта от ВСУ проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора, чтобы оказать медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в городе.

Ранее Герой России сравнил бойцов ВСУ с нацистами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами