ВСУ заявили о выходе из Северска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из Северска, сообщил Генеральный штаб украинских войск в Telegram-канале.

«С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России расширяют буферную зону у освобожденного от украинских военных Северска. Как отметил глава ДНР, из города продолжается эвакуация мирного населения.

11 декабря Минобороны России показало кадры из освобожденного Северска. На видео можно увидеть, как военные 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск после зачистки населенного пункта от ВСУ проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора, чтобы оказать медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в городе.

