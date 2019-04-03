Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить

Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.

По данным опроса Росстата, средней российской семье необходимо 58,5 тыс. рублей в месяц, а многодетной — 82 тыс. рублей. Молодым семьям ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. рублей.

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При этом 79,5% семей не могут купить самое необходимое, в том числе 14,6% опрошенных признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года.