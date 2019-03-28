ЦБ лишил лицензии «Международный расчетный банк»

Центральный банк (ЦБ) России принял решение об отзыве лицензии у московского «Международного расчетного банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно приказу, причиной отзыва лицензии стали неисполнение федеральных законов, связанных с регулированием банковской деятельности, и нормативных актов ведомства.

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«Отозвать с 28 марта 2019 лицензию на осуществление банковских операций…», — говорится в документе.

Как отмечается, по величине активов банк на 1 января этого года занимал 403 место в российской банковской системе.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Банка развития технологий и сбережений».