Стало известно, как сокамерники обращаются к Абызову
Сокамерники экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, который в настоящее время находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе, называют его «Мишаней». Об этом пишет «Московский комсомолец».
В частности, издание приводит фрагмент обращения сокамерника Абызова, когда последний не захотел вставать с нар в присутствии журналистов.
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«Мишань, ну что ты лежишь, встань, когда с людьми разговариваешь, неудобно ведь», — сказал сокамерник Абызова.
«Интерфакс» уточняет, что Абызова посадили в одну камеру с обвиняемыми в убийстве и краже.
Ранее сообщалось, что Абызов дал первое интервью после задержания.