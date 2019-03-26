Нефтяники согласились на предложение по заморозке цен

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что нефтяные компании поддержали предложения кабмина по топливному рынку. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все принципиальные решения, о которых говорилось ранее — приняты.

«Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке», — заявил Козак.

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