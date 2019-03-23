Си Цзиньпин заявил о совместном проекте с Францией

Глава Китая Си Цзиньпин заявил о желании сотрудничества с Францией в рамках глобального проекта «Один пояс — один путь». Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Цзиньпин готовится к трехдневной поездки во Францию.

В письме, опубликованном в газете Le Figaro, китайский лидер перечислил атомную энергетику, аэронавтику, космос и сельское хозяйство как потенциальные отрасли для расширения связей между двумя странами.

Реклама

«Я также надеюсь, что китайские компании смогут добиться больших успехов во Франции», — добавил Цзиньпин.

Уточняется, что Цзиньпин прибудет во Францию в воскресенье, 24 марта, чтобы провести двусторонние переговоры, а затем подписать ряд инвестиционных контрактов.

Ранее сообщалось, что Цзиньпин пригласил Назарбаева в Пекин.