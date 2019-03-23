Как Улюкаев будет отмечать первый день рождения в колонии, рассказали во ФСИН
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал, как экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев будет отмечать 63-летие в колонии. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По его словам, ему были направлены поздравления от руководства учреждения. Также ему разрешили свидание с супругой.
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«Чувствует себя хорошо. Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее», — сказал Максименко.
Он добавил, что в отношении поведения Улюкаева нет никаких нареканий.
Ранее сообщалось, что суд решил снять арест с имущества Улюкаева.
Алексей Улюкаев был осужден в 2017 году по делу о получении взятки. Экс-министр был приговорен к 8 годам лишения свободы и выплате штрафа.