Подсчитан ущерб Европы от санкций и российских контрмер

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что потери стран Евросоюза от собственных санкций и контрмер России составили €100 млрд, передает РИА «Новости».

«Все говорят о том, что санкции абсолютно не нужны. Об этом говорит и бизнес-сообщество. Я не слышал никаких хвалебных од по поводу санкций от людей, которые занимаются экономическими вопросами с нами. Общие потери для европейцев известны — они составили €100 млрд от собственных санкций и наших контрмер, которые мы приняли совершенно законно», — заявил Грушко .

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По его мнению, чтобы остановить «маховик санкционной машины» требуется время и политическая воля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие снятия ответных мер в отношении Евросоюза.