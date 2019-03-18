Россия снова сократила вложения в госдолг США

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В январе 2019 года Россия вложила в государственные облигации США $13,18 млрд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского минфина.

По данным агентства, уровень вложений России в гособлигации оказался меньше на $36 млн по сравнению с декабрем прошлого года. Отмечается, что $6,322 млрд Россия инвестировала в долгосрочные облигации, а $6,858 млрд — в краткосрочные.

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Россия снижала уровень вложений в американский госдолг на протяжении всего 2018 года.

Ранее сообщалось, что госдолг США превысил отметку в $22 трлн.