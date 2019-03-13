«Ъ»: контроль за поставками продуктов в госучреждения могут ужесточить

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Контроль за поставками продуктов в госучреждения соцсферы может быть ужесточен из-за массовой вспышки дизентерии в московских детских садах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, вице-премьер Алексей Гордеев направил поручение главам Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора и Роскачества с тем, чтобы они проработали этот вопрос. Затем конкретные предложения должны быть переданы на рассмотрение правительства.

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Как отмечается, речь идет не только о поставках продуктов, но и об оказании услуг общественного питания в госучреждениях соцсферы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор перечислит разрешенные в школе продукты из дома.