Британия и ЕС договорились о гарантиях Лондона по Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.
«Договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе», — сказал Юнкер.
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По его словам, соглашение, в частности, представляет гарантии для Британии в отношении режима контроля ирландской границы.
Он также добавил, что теперь Брюссель и Лондон могут довести Brexit до упорядоченного завершения.
Ранее сообщалось, что Мэй согласовала с ЕК изменения в сделки по Brexit.