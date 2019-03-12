Британия и ЕС договорились о гарантиях Лондона по Brexit

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

«Договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе», — сказал Юнкер.

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По его словам, соглашение, в частности, представляет гарантии для Британии в отношении режима контроля ирландской границы.

Он также добавил, что теперь Брюссель и Лондон могут довести Brexit до упорядоченного завершения.

Ранее сообщалось, что Мэй согласовала с ЕК изменения в сделки по Brexit.