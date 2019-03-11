Nissan и Renault могу закрыть совместное предприятие из-за Карлоса Гона

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Nissan и Renault рассматривают возможность закрытия совместного предприятия в Нидерландах. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на источники.

По данным агентства, это решение связан с делом бывшего главы Nissan Карлоса Гона, которого обвинили в финансовых махинациях.

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Как отмечается, речь идет о совместной компании Nissan — Renault B. V. в Нидерландах.

Ранее СМИ сообщили, что Карлос Гон решил поучаствовать в заседании совета директоров Nissan.