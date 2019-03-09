СК требует ареста уволенного за скандальный стрим экс-замглавы Росгеологии

Следствие ходатайствует об аресте бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, который был задержан по уголовному делу о мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

«В субботу следствие вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу Руслана Горринга», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что экс-замглавы Росгеологии был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.

Руслан Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором он играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры.