Россия перегнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия заняла вторую строчку по объему добычи нефти в декабре прошлого года с показателем в 10,738 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

Отмечается, что Россия обогнала Саудовскую Аравию, однако уступила Вашингтону.

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США в декабре добывали в среднем 11,658 млн баррелей нефти в сутки (снижение на 0,3%), Саудовская Аравия — 10,643 млн (снижение на 4,06%). Объем добычи России вырос по сравнению с ноябрем на 0,08%.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что страна собирается наращивать объемы поставок нефти в страны Азии из-за введения Вашингтоном санкций против венесуэльской нефтяной промышленности.