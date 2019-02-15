В Совфеде отреагировали на иск Приватбанка

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков отреагировал на решение арбитраж в Гааге по иску украинского Приватбанка к России, передает ФАН.

Он напомнил, что вкладчики Приватбанка, проживающие в Крыму, в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией потеряли все свои сбережения, после чего государство возместило финансовые потери крымчан.

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«На самом деле это украинские олигархи должны нам. Именно они уехали с нашими депозитами. Эти депозиты были возвращены за счет фонда защиты вкладчиков Российской Федерации, за счет приватизации имущества Коломойского. Я думаю, мы докажем свою правоту. Уверен, что ему никто платить не будет», — сказал он.

Арбитраж в Гааге поддержал иск украинского Приватбанка к России по потере активов в Крыму.