В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя
Министерство здравоохранения России готово внести на рассмотрения правительства предложения об увеличении возраста, начиная с которого разрешена продажа крепкого алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.
Как отмечается, это произойдет в ближайшее время.
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«Мы готовы внести, у нас все готово», — отметила Скворцова.
Она добавила, что по этому поводу необходимо провести переговоры с федеральными органами исполнительной власти.
Согласно подготовленному Минздравом законопроекту, продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% будет запрещена лицам, которым еще не исполнился 21 год.
Ранее сообщалось, что в России запретили «порошковый» алкоголь.