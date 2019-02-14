Медведев напомнил участникам инвестфорума о любви

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил участников Российского инвестиционного форума в Сочи с Днем святого Валентина. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы кабмина, собравшимся не следует забывать о том, что они живут «здесь и сейчас», несмотря на огромное количество работы.

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«По-разному относятся к соответствующему дню, но, действительно, любовь — очень важная часть нашей жизни», — сказал Медведев.

Он добавил, что поздравляет присутствующих с Днем влюбленных.

Ранее опрос показал разницу между влюбленными женщинами и мужчинами.