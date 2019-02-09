Монополия на рынке умных счетчиков исключена

На рынке умных счетчиков возникновение монополии невозможно в принципе, заявил советник генерального директора ООО «СРТ» Михаил Хованский.

«Во-первых, рынок умной автоматизации учета только зарождается. На рынке, которого фактически не существует, по определению не может быть монополии. Во-вторых, мы уже сегодня строим умные сети, которыми могут пользоваться и другие производители конечного оборудования, будь то датчики, счетчики или актуаторы», - пояснил он.

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«Чтобы адаптировать свое устройство под наш протокол мы предлагаем комплект разработчика (development kit), с помощью которого сторонний разработчик сможет создать своё собственное устройство на базе протокола XNB, - отметил Хованский. - Кроме этого, мы работаем над созданием собственного XNB-чипа, который можно встроить в IoT-устройство на этапе разработки, что позволит таким приборам беспрепятственно работать в нашей сети».

По его словам, для ООО» СРТ» ключевая задача сейчас — это создание отечественных высокотехнологичных решений, способных упростить жизнь людей.

«Умные электросчетчики позволяют сокращать потери ресурса, экономить деньги сетевых и снабжающих компаний, а также добросовестных потребителей электричества», - подчеркнул Хованский.

«Наши решения для зарождающегося рынка Интернета вещей особенно актуальны для тех сфер, где информация является стратегическим ресурсом, доступ к которому третьих лиц нельзя допускать. Учет электроэнергии как раз является такой сферой, а наша система полностью российская и работает в российской юрисдикции. Поэтому, есть технологическая прозрачность, и нет риска использования информации через специально оставленные уязвимости в коде. В этом, собственно, и кроется смысл политики импортозамещения критических технологий, в русле которой мы работаем», - сказал советник генерального директора ООО «СРТ».

Умные беспроводные счетчики работают на открытой частоте, передавать данные по которой может кто угодно, и именно поэтому закрытие частоты для определенного числа наших компаний оправдано, отметил в свою очередь эксперт.

«То же качается и протокола передачи данных. Альтернатив у нас немного: либо воспользоваться протоколом LoRa, который является закрытым и запатентован американской компанией Semtech, либо протоколом, который разработал и внедрил китайский Хуавэй. Ни то, ни другое не подходит для сферы передачи и хранения информации об энергопотреблени в силу критического значения этих данных», - заявил он.

«Тому, что частный инвестор нашел разработчиков и они создали работающий продукт, надо только радоваться. Вопрос в том, что такая технология на первом этапе должна быть закрытой в части исходного кода. На следующем этапе, с разработкой чипа, решится вопрос о присоединении сторонних разработчиков приложений. Конкуренция необходима на уровне ПО, при этом базовый код может быть один», - пояснил эксперт.

«Борьба за этот рынок очевидна, но на него нужно выходить с готовым качественным продуктом. Протокол XNB уже работает, проверен соответствующими службами и к нему нет вопросов. Это не исключает в будущем выход на рынок других игроков», - резюмировал он.