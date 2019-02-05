«Роснефть» сохранила лидерство по добыче среди публичных компаний

«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов, согласно результатам опубликованной во вторник производственной отчетности за 2018 год.

Так, добыча углеводородов в 2018 году составила 285,5 млн т.н.э. превысив уровень 2017 г. на 1,3%.

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За 12 месяцев прошлого года «Роснефть» добыла 230,2 млн т жидких углеводородов, превысив среднесуточный объем производства 2017 г. на 2,1% и установив новый отраслевой ориентир по добыче.

Компания обеспечила основной прирост общероссийской суточной добычи нефти и газового конденсата: из более 180 тысяч баррелей прироста по России в целом в 2018 году более половины – доля «Роснефти».

Установлен и новый рекорд в отрасли по суточной проходке бурения - 56 708 метров, а число новых введенных скважин было увеличено на 3,5% и составило свыше 3,4 тыс. единиц.

Объем добычи трудноизвлекаемых запасов в 2018 году вырос на 15% до 18,7 млн т, что более чем в 2 раза превышает показатели 2014 года.