Расчет беспилотников разведывательно-штурмовой бригады «Волки», входящей в Добровольческий корпус, уничтожил украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир разведотряда с позывным «Журба».

По его словам, в ходе многодневного наблюдения бойцы выявили военнослужащего противника, который на протяжении длительного времени наводил артиллерию и авиацию ВСУ на российские позиции. После обнаружения фигурант попытался покинуть район и запросил срочную эвакуацию.

Как уточнил командир, за корректировщиком был направлен квадроцикл. Операторы БПЛА, используя тактический прием, дали противнику возможность отойти на дистанцию, которую эвакуационная группа сочла безопасной. В момент, когда бдительность снизилась, дрон-камикадзе нанес точечный удар.

В результате прямого попадания транспортное средство было уничтожено вместе с водителем и корректировщиком. По оценке командира, эта операция способствовала облегчению продвижения российских подразделений на данном участке фронта.

