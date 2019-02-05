Россия и Таджикистан рассмотрят новые проекты в области энергетики

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Таджикистан рассмотрят новые проекты, в том числе и в сфере энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произойдет на заседании межправительственной комиссии.

Уточняется, что на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном уже обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество между государствами.

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«Вскоре состоится заседание межправкомиссии, где будут рассмотрены новые проекты, в том числе в энергетике. Наши таджикские друзья и российские экономические операторы проявляют к этому интерес», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентами Казахстана и Таджикистана.