Рубль снизился к доллару

На открытии торгов рубль незначительно снизился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.02, доллар вырос на 9 коп. и составил 65,6 руб., а евро снизился на 1 коп. до 75,07 руб.

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Ранее рубль снижался к доллару и евро.