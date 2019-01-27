Два новых завода стоимостью в 4,62 млрд рублей откроют в 2019 году на Курилах

Новое рыбообрабатывающее производство в селе Крабозаводском на острове Шикотан и завод по производству рыбной муки и жира в Южно-Курильске на острове Кунашир, строящиеся в рамках программы развития Курил, будут введены в эксплуатацию в течение этого года. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Оба завода на Курилах планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. В завод в Южно-Курильске инвестировано 1,8 млрд рублей, в Крабозаводском - 2,82 млрд рублей», - сказал источник.

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По информации правительства, всего на Курилах сейчас реализуются восемь крупных инвестпроектов на общую сумму 18 млрд рублей.

В пресс-службе напомнили, что в рамках трехлетней программы развития инфраструктуры Курильских островов врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу удвоить объемы ввода дорог с твердым покрытием. «В рамках исполнения указанного поручения в настоящее время проектируются более 20 объектов улично-дорожной сети, основных магистралей, а ряд участков будут введены буквально в течение текущего года», - отметили в правительстве.

Что касается морского и воздушного транспорта, на Курилах сейчас проектируются новые взлетные полосы, ожидается поставка двух самолетов для местных воздушных линий. Начато строительство двух грузопассажирских судов, запланирована реконструкция Южно-Курильского и Малокурильского портпунктов с увеличением протяженности причальных стенок. Помимо этого, на Курильских островах запроектировано более десяти объектов социальной сферы: библиотека, дом культуры, детские сады и школы. В ближайшие два года на островах начнется строительство пяти новых больниц, амбулаторий и акушерских пунктов.