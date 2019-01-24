ЕК подаст в суд на Британию и ФРГ

Еврокомиссия планирует подать в суд иск о нарушении налоговых правил ЕС Великобританией и Германией. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЕК намерена подать в суд на ФРГ за невыполнение требований по возврату НДС для предприятий в других странах ЕС.

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Как отмечается, Еврокомиссия также планирует судиться с Британией за внесение поправок в постановление по взиманию налога на добавленную стоимость.

Ранее сообщалось, что ЕК подала в суд ЕС на Польшу из-за судебной реформы.