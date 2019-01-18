В Петербурге власти потратили почти 3 млн рублей на рекламную кампанию с опечаткой

В Санкт-Петербурге Центр контроля качества, подведомственный комитету по развитию предпринимательства, запустил рекламную кампанию «Петербургской марки качества» с ошибкой на плакатах, сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что на развешанных по городу билбордах в качестве адреса сайта указан домен sbp.ru, а не spb.ru. По словам очевидцев, аналогичную опечатку можно заметить и на других носителях, например, на наземном транспорте.

По данным портала госзакупок, Центр контроля качества провел четыре конкурса на кампанию по продвижению «Петербургской марки качества» на общую сумму 2,8 млн руб.