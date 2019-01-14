На Украине засекретили список попавших под санкции россиян

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Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса не предоставило список россиян и российских компаний, которых коснулись санкции Украины, анонсированные в конце прошлого года. Об этом сообщает «Украинская правда».

В издании рассказали, что запросили соответствующий список у ведомства, однако оно отказалось его предоставлять, сославшись на служебную тайну.

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«Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат», — говорится в ответе ведомства.

В «Украинской правде» напомнили, что прошлый запрос журналистов ведомство переадресовало в правительство Украины, однако там заявили, что кабмин не является распорядителем данной информации.

В конце прошлого года сообщалось, что Украина решила ввести санкции против археологов в Крыму.