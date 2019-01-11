В ФРГ назвали сроки создания механизма расчетов с Ираном

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что механизм расчетов с Ираном, который позволит обойти санкции США, будет создан в ближайшие недели. Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, в настоящее время обсуждаются последние детали по данному вопросу.

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Он также добавил, что создание этого механизма осложнено давлением со стороны США.

Ранее сообщалось, что Иран упрекнул ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США.