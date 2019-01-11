Порошенко: Украина вышла из «зоны риска»

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Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что за последние четыре года стране удалось выйти из зоны риска и достигнуть макрофинансовой стабилизации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, перед страной стоит еще много проблем.

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«Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска», — заявил Порошенко.

Он добавил, что «самое тяжелое» у страны позади.

Ранее Порошенко рассказал, когда армия Украины будет соответствовать НАТО.