Цена на нефть марки WTI увеличилась почти на 3%

Стоимость нефти марки WTI увеличилась на 2,6% и достигла показателя в $48,78 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки WTI по итогам 8 января выросли на $1,26.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent подскочила на 3%.