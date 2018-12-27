Минфин оценил возможность введения минимальной цены на вино

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Представители Министерства финансов сообщили, что в России не планируется вводить минимальную розничную цену на вино, поскольку это не даст вытеснить низкокачественную продукцию с рынка, передает РИА «Новости».

«Никаких решений о введении МРЦ на вино, равно как и на другую алкогольную продукцию, цены на которую не подлежат государственному регулированию, не принято, несмотря на то, что этот вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом. Минфин как регулятор рассматривает все эти предложения, однако сейчас планов установить минимальные цены на вино у Минфина нет», — сказали в Минфине.

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В министерстве подчеркнули, что механизм минимальных цен в большей степени преследует снижение доступности алкогольной продукции для потребителей.

Ранее ЦБ рассказал о подорожании товаров в 2019 году.