В Минтруде отреагировали на данные СМИ о «массовых увольнениях»

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В Минтруде опровергли появившуюся в СМИ информацию о «массовых увольнениях». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в настоящее время рынок труда стабилен, а резкий рост безработицы также не ожидается.

«Информация газеты «Известия», что Минтруд России проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Ранее «Известия» сообщили, что в новом году работникам финансовой сферы угрожают сокращения.