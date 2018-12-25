Медведев подписал документы о маркировке лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал пакет документов о маркировке товаров, в том числе лекарств. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом глава правительства заявил на заседании комиссии по цифровой экономике.

«Я хочу сказать о тех документах, которые я подписал. Они касаются системы маркировки и прослеживаемости товаров. У нас действует ряд пилотных проектов в этой сфере. Эксперимент касается табака, лекарств, обуви», — заявил Медведев.

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Он отметил, что впоследствии этот эксперимент распространится на те отрасли, где высока вероятность незаконного оборота товаров.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о системе отслеживания оборота подлежащих маркировке товаров.