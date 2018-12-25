С Хайнаня вывезли всех клиентов «Жемчужной реки»

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С китайского острова Хайнань вывезли всех российских туристов, бывших клиентами туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщается в совместном заявлении Минтранса и министерства экономического развития, поступившем в «Газету.Ru».

Заместители глав министерств провели совещание, на котором также присутствовали представители Ростуризма, Росавиации, ассоциации «Турпомощь» и авиакомпаний, участвовавших в вывозе россиян из Китая.

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Отмечается, что с 8 по 21 декабря 2018 года с Хайнаня вывезли 2709 туристов.

«По состоянию на 24 декабря 2018 года туристов - клиентов туроператора «Жемчужная река» на о. Хайнань не осталось», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ростуризм намерен провести совещание из-за застрявших в Китае российских туристов.