Глава ФРС США заявил о рекордных показателях экономики

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Экономические показатели США в 2018 году стали самыми высокими за последние десять лет, передает ТАСС со ссылкой на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

«Если вы посмотрите на 2018 год, то это лучший год (для американской экономики. — «Газета. Ru») после финансового кризиса (2008 года. — «Газета.Ru»). Темпы экономического роста значительно выше показателей, прогнозируемых на перспективу. Безработица падает, инфляция поднялась до 2%, а перспективы развития позитивные», — отметил Пауэлл.

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Он также называл американскую экономику «очень здоровой».

Ранее сообщалось, что ФРС США повысила базовую ставку.