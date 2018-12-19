Эксперт прокомментировал решение МВФ о новом кредите для Украины

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По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько решение Международного валютного фонда о новом кредите для Украины на $3,9 млрд не сможет изменить ситуацию в стране, передает RT.

«Коренным образом экономическую ситуацию на Украине он не изменит, еще больше подсадит Украину на долговую иглу. Она будет должна выплачивать еще больше. Для того чтобы изменить экономическую ситуацию, Украине нужно поменять внутреннюю и внешнюю политику, а кредиты будут проедаться, разворовываться и помогут только на некоторое время», — заявил Безпалько.

По его словам, эти средства могут быть использованы президентом Украины Петром Порошенко в предвыборной кампании.