В Киеве пожаловались на отсутствие допуска на рынок ЕС

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Советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка заявил, что Евросоюз не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, единственным исключением является энергетика.

Он также добавил, что с заключением соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) между ЕС и Украиной «творятся какие-то чудеса».

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Качка подчеркнул, что обещания Евросоюза «оказались отговорками».

Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил об экономическом обмане со стороны ЕС.