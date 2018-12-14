Украинскому кабмину предложили отменить поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщает УНН.

«Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение Кабинета Министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответ. Решения пока нет», — заявил глава министерства Владимир Омелян.

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При этом он отметил, что не знает, когда предложение будет рассмотрено правительством.

Ранее украинцам рассказали о выгодах от прекращения сообщения с Россией.