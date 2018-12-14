Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.

По его словам, китайская экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны с Соединенными Штатами, в то время как дела у США идут «очень хорошо».

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«Китай хочет заключить большую и всестороннюю сделку. Это может произойти, и довольно скоро!» — написал Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США перенесли введение пошлин на товары из Китая на 2019 год.