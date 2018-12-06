«Аэрофлот» добавил оплату Samsung Pay в мобильное приложение

Российская авиакомпания «Аэрофлот» внедрила возможность оплаты в мобильном приложении через сервис Samsung Pay.

«Для использования сервиса необходимо установить приложение Samsung Pay на смартфон и добавить банковскую карту, которая будет использоваться для платежей. После этого пассажиры Аэрофлота, приобретая авиабилет, могут повторно не вводить данные банковской карты. Достаточно выбрать в качестве способа оплаты Samsung Pay и подтвердить платеж удобным способом — с помощью Touch ID или вводом кода-пароля», — говорится в сообщении перевозчика.

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Samsung Pay для каждой банковской карты использует специальный цифровой код — токен, который не связан с настоящими данными карты, что повышает безопасность платежей. Эта служба мобильных платежей разработана компанией Samsung Electronics и используется в поддерживаемых ею смартфонах и другой технике.

Ранее такие сервисы у «Аэрофлота» появились для платежных систем Apple Pay и Google Pay .