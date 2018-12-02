В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

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Соединенные Штаты могут ввести вторую часть антироссийских санкций из-за обвинений в адрес российской стороны в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования [американского] законодательства», — сказал представитель Госдепартамента.

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Отмечается, что речь идет о Законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, который предписывает применять санкции в отношении стороны, применившей такое оружие.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Евросоюз рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России.