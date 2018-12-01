Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Минэнерго ожидают, что поставки угля в Китай достигнут 27,2 млн тонн по итогам 2018 года.
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Он также добавил, что это на 8,4% больше по сравнению с показателями прошлого года.
Ранее Новак заявил, что Россия может удвоить объемы поставок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).