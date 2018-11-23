ЦБ отозвал лицензию у московского банка

<img src="//img.gazeta.ru/files3/230/11700230/upload-SIZ_4591-pic905-895x505-8813.jpg">

Банк России принял решение об отзыве с 23 ноября лицензии на проведение банковских операций у «Русского ипотечного банка». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), рег. № 1968, г. Москва (приказ Банка России от 23 ноября 2018 года №ОД- 3033)», — говорится в тексте официального сообщения.

Банк является участником системы страхования вкладов, по данным рейтинга РИА «Новости», он занимал 181-е место в банковской системе России на 1 октября.