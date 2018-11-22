За неделю международные резервы России снизились на $2,2 млрд и на 16 ноября составили $459,3 млрд против $461,5 млрд на 9 ноября. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $2,2 млрд, или на 0,5%, в результате положительной рыночной переоценки и на 16 ноября составил $459,3 млрд», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,8 млрд.