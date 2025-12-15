На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиненный в домашнем насилии боец Топурия не станет ближайшим соперником Махачева

Matt Davies/Global Look Press

Тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что боец Илия Топурия не рассматривается в качестве ближайшего соперника из-за обвинений в домашнем насилии, передает «Матч ТВ».

«Топурия сейчас не рассматривается в качестве соперника из‑за ситуации, о которой он публично сообщил. Так что кто знает, что может произойти, если и когда он решит вернуться», — сообщил Мендес.

Илия Топурия в своем аккаунте заявил о временной приостановке защиты титула из-за угроз. Боец признался, что получает угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, если он не заплатит требуемую сумму.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Топурия заявил, что россиянину Махачеву плевать на зрителей.

