В Краснодарском края дочь похитила у ветерана СВО более 2 млн рублей

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении девушки и ее сожителя, которые обманом похитили у отца-ветерана СВО более 2,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина вернулся из зоны боевых действий после ранения и приехал навестить дочь, которая проживает вместе со своим сожителем и его сыном. Во время совместной поездки в аптеку, находясь под влиянием лекарств, ветеран в разговоре случайно назвал родным пин-код от своей банковской карты. После этого мужчина потерял память и впал в невменяемое состояние.

Полуживым и раздетым в старой заброшенной квартире его нашла сестра, в тот же день с карты потерпевшего бесследно исчезли все деньги — 2,3 млн рублей. Спустя некоторое время дочь потерпевшего купила два новых автомобиля — Lada Priora и Nissan Teana.

Когда ветеран, придя в себя, попытался договориться с родственниками и попросил вернуть ему хотя бы часть средств, она отказалась. Женщина заявила, что отец сам одолжил ей деньги, практически в подарок. Ветеран проходит лечение в госпитале, его семья подала заявление в полицию. Проводится проверка.

