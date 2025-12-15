Мужчина домогался малолетней девочки в пензенском лифте

В Пензе мужчина домогался малолетней девочки в лифте

В Пензе задержали подозреваемого в домогательствах ребенка в лифте. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 декабря в лифте одного из домов Пензенского района. Предварительно, 20-летний молодой человек домогался малолетней девочки, не применяя насилия.

Информация о случившемся распространилась в социальных сетях. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливается.

Ранее мужчина домогался детей на детской площадке в Карелии и предстал перед судом.