«Радиостанция Судного дня» передала третье за день сообщение

«Радиостанция Cудного дня» передала третье за понедельник, 15 декабря, сообщение — слово «лазомиг». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», фиксирующий активность станции.

Из его данных следует, что слово, значение которого неизвестно, прозвучало в эфире в 18:31 по московскому времени.

«НЖТИ 08895 ЛАЗОМИГ 5528 6989», — сказано в посте.

Вторым словом за день, которое передала «жужжалка» было «линцокрин», также неизвестного значения.

Первым словом в эфире 15 декабря было «входошунт».

11 декабря «жужжалка» выходила в эфир с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», радиостанция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

Ранее передачи «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.